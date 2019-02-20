«Бордо» не смог обыграть аутсайдера Лиги 1 в домашнем матче

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Генгам». Встреча команд состоялась на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, «Генгам» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до 5 матчей.



«Бордо» набрал 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Генгам» (15) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Франции. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 62 очка в 23 матчах чемпионата Франции.



В следующем туре французской Лиги 1 «Бордо» сыграет на выезде с «Нантом» 24 февраля, а «Генгам» 23 февраля примет на домашнем стадионе «Анже».