Жена Кокорина: Саша очень сильно повзрослел, его мировоззрение поменялось

Дарья Валитова, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, принесла извинения за своего мужа, который в данный момент находится в СИЗО.



«Дурость, которая свойственна мужчинам до определённого возраста, абсолютно ушла. Саша очень сильно повзрослел. Он осознал, что где-то он меня обижал. Мировоззрение поменялось. Я даже мечтать не могла, что Саша настолько глубоко это осознает.



Я его не оправдываю, за свои поступки надо платить, но плата должна быть соразмерной. Наши СМИ не доносят правды. Почему во внимание не принимаются какие-то обстоятельства, доказательства, показания? Этого просто не было. То, что они на него накинулись, — это была ответная реакция. Когда товарищ чиновник даёт ложные показания непонятно зачем.



Я бы ещё раз хотела принести извинения за своего супруга, за всех ребят. Они очень сожалеют о том, что произошло. От своего супруга скажу, что он просит извинения у болельщиков футбольного клуба «Зенит», у всех поклонников футбола, у людей, которые неравнодушны к их карьере, жизни и судьбе. Нам сейчас очень нужна поддержка людей, чтобы наша правда была услышана», — сказала Валитова в эфире телеканала «Россия 1».