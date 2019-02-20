Руммениге: могу лишь похвалить «Бавариию» после матча с «Ливерпулем»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 0:0.

«В раздевалке после матча не было атмосферы какого-то праздника. И мне это понравилось. Футболисты понимают, что нас ждёт тяжёлый матч в Мюнхене.

Мы немного надавили на дверь в следующий раунд, но пока ещё рано о чём-то говорить. Посмотрим, как всё сложится в ответном матче. Пока я могу лишь похвалить нашу команду. Тренер проделал отличную работу, а футболисты добились положительного результата в первой встрече», — приводит слова Руммениге пресс-служба «Баварии».

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.