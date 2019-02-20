Супруга Кокорина расплакалась в прямом эфире

Дарья Валитова, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, расплакалась в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Девушка извинилась за проступок мужа, а также отметила, что беспокоится за здоровье Александра. Напомним, нападающий петербургской команды испытывает проблемы с коленом.



«Я очень переживаю за его колено. Он может стать инвалидом, тогда как здоровью обоих пострадавших в драках нанесен лишь лёгкий вред. Если ещё два месяца он там будет находиться, то ему могут полностью заменить колено», — сказала Валитова.



Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела — брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля.

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