Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Денис Давыдов подписал контракт с ФК «Нижний Новгород», выступающим в ФНЛ. Соглашение рассчитано на полгода и предусматривает возможность пролонгации на год. Заработная плата игрока составит 200 тыс. рублей в месяц.

Ранее Давыдов и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

Давыдов — выпускник академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодёжного первенства с дублем красно-белых в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.

В сентябре 2013 года нападающий дебютировал за основную команду. Он провёл в общей сложности 37 матчей. На счету Давыдова один гол в Премьер-Лиге: 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с «Динамо».