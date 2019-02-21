Скопинцев — Карпину: спасибо, что доверяли мне и по-особенному относились

Полузащитник Дмитрий Скопинцев, перешедший из «Ростова» в «Краснодар», обратился к болельщикам ростовчан, главному тренеру Валерию Карпину и бывшим товарищам по ростовской команде.



«Дорогие болельщики «Ростова»! Дорогой Валерий Георгиевич! Дорогие мои ростовские одноклубники!

Дорогой тренерский штаб и ребята из персонала команды! Я провёл не так много времени в «Ростове», но всей душой полюбил это место. Спасибо болельщикам за вашу теплоту и за то, что я так быстро стал своим. Знаю, что многие из вас относились ко мне по-особенному, и мне очень приятно, что иногда я делал вас счастливыми. Я никогда не забуду ваши плакаты и то, как громко вы объявляли мою фамилию на «Ростов Арене».



Спасибо, Валерий Георгиевич, за то, что доверяли мне. За то, что давали мне шансы, за то, что как-то всегда по-особенному ко мне относились. Коуч, я очень благодарен вам за этот период карьеры.



Спасибо моим бывшим одноклубникам. Вы настоящие бойцы, и я верю, что у «Ростова» всё будет хорошо!

Спасибо всему тренерскому штабу, физиотерапевтам. Вы профессионалы своего дела. Отмечу и персонал команды. Врачи, администраторы, массажисты, пресс-служба. Обнимаю каждого!



Мне всегда будет приятно возвращаться в Ростов-на-Дону. Место, которое стало для меня родным, где произошло много знаковых встреч, событий. Но сейчас пора двигаться дальше и побеждать. В другой команде, в другом коллективе. Ещё увидимся! Ваш Скопа!» — написал Скопинцев на странице в «Инстаграме».