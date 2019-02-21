«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» принимал «Монпелье». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава. Ответный мяч в ворота парижан на 31-й минуте отправил полузащитник «Монпелье» Флоран Молле. В компенсированное время первого тайма хавбек Анхель Ди Мария вновь вывел парижан вперёд в счёте. На 73-й минуте третий гол «ПСЖ» забил полузащитник Кристофер Нкунку. Спустя 5 минут защитник «Монпелье» Виторино Хилтон отправил мяч в собственные ворота. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил пятый гол через минуту.



«ПСЖ» набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монпелье» (38) располагается на 6-м месте в таблице чемпионата Франции.

