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«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
Футбол / Франция

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» принимал «Монпелье». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава. Ответный мяч в ворота парижан на 31-й минуте отправил полузащитник «Монпелье» Флоран Молле. В компенсированное время первого тайма хавбек Анхель Ди Мария вновь вывел парижан вперёд в счёте. На 73-й минуте третий гол «ПСЖ» забил полузащитник Кристофер Нкунку. Спустя 5 минут защитник «Монпелье» Виторино Хилтон отправил мяч в собственные ворота. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил пятый гол через минуту.

«ПСЖ» набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монпелье» (38) располагается на 6-м месте в таблице чемпионата Франции.

Франция - Лига 1. 17-й тур
20 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
5 : 1
Монпелье
Монпелье
1:0 – Курзава – 13, 1:1 – Молле – 31, 2:1 – Ди Мария – 45+1, 3:1 – Нкунку – 73, 4:1 – Хилтон – 78 (автогол), 5:1 – Мбаппе – 79
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