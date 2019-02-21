«Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу в матче 1/8 финала ЛЧ с «Шальке»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» принимал «Манчестер Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Единственный гол в составе «Манчестер Сити» на 18-й минуте забил нападающий Серхио Агуэро. На 38-й минуте главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб. Через 8 минут Бенталеб удачно исполнил второй 11-метровый удар. На 68-й минуте защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды вырвал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.



Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.