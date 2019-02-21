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«Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу в матче 1/8 финала ЛЧ с «Шальке»

«Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу в матче 1/8 финала ЛЧ с «Шальке»
Футбол / Лига чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» принимал «Манчестер Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Единственный гол в составе «Манчестер Сити» на 18-й минуте забил нападающий Серхио Агуэро. На 38-й минуте главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб. Через 8 минут Бенталеб удачно исполнил второй 11-метровый удар. На 68-й минуте защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды вырвал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 – Агуэро – 18, 1:1 – Бенталеб – 38 (пен), 2:1 – Бенталеб – 45 (пен), 2:2 – Зане – 85, 2:3 – Стерлинг – 90
Удаления: нет – Отаменди, 68
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