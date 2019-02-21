«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель.

Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин. Марио Манджукич неудачно выбил мяч, Годин пробил с острого угла, а мяч от корпуса Криштиану Роналду влетел в ворота «Ювентуса».

Ранее в составе «Атлетико» забил и Альваро Мората, но взятие ворот было отменено. Форвард точно пробил головой, но видеоповтор показал, что нападающий толкал в спину защитника «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.