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«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель.

Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин. Марио Манджукич неудачно выбил мяч, Годин пробил с острого угла, а мяч от корпуса Криштиану Роналду влетел в ворота «Ювентуса».

Ранее в составе «Атлетико» забил и Альваро Мората, но взятие ворот было отменено. Форвард точно пробил головой, но видеоповтор показал, что нападающий толкал в спину защитника «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 – Хименес – 78, 2:0 – Годин – 83
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