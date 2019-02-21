Бош: «Байер» не будет играть от обороны в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от второго матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Первая встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 0:0.

«Нам нужно было забить гостевой мяч в первом матче, к сожалению, это не удалось.

Но мы не изменим наш подход к игре, не станем оборонять нули. Нас ждём матч с очень опасным соперником.

Мы понимаем опасность гола, забитого соперником на нашем поле. Но нет причин менять подход к игре», — приводит слова Боша пресс-служба «Байера».

Также главный тренер немецкого клуба сообщил, что участие Свена Бендера, Карима Беллараби и Ларса Бендера в матче с «Краснодаром» находится под вопросом из-за травм.

Матч «Байер» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.