Бернардески: знали, что в матче с «Атлетико» будет очень тяжело

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

«Знали, что будет тяжело, но, к счастью, в таких противостояниях по два матча, и у нас будет возможность сыграть дома. Пропустили два очень похожих гола, когда какие-то мелочи сыграли не в нашу пользу.

Понимаем, что в Турине надо будет сыграть лучше. Прежде всего надо будет избежать ошибок, подобных тем, что мы допустили сегодня. Конечно, присутствует горькое послевкусие, но у нас будут 90 минут перед своими болельщиками. Сделаем всё, чтобы отыграться после этого поражения», — приводит слова Бернардески пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.