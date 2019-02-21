Стерлинг: даже в меньшинстве «Манчестер Сити» придерживался плана на матч

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04». Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В этом матче англичанин стал автором победного гола.

«Время от времени мы сами усложняли себе жизнь. Но при этом мы действовали как одно целое, даже в меньшинстве мы придерживались плана на матч. И мы просто счастливы, что в конце вырвали победу.

Таковы матчи в Лиге чемпионов — соперник может создать тебе проблемы в любой момент. Иногда приходится справляться с давлением, и сегодня нам это удалось блестяще», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.