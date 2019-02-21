Аллегри: у «Ювентуса» в Турине будет шанс всё изменить, нужно сохранять веру

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

«Хуже, чем во втором тайме, мы сыграть не могли. Понимали, что «Атлетико» не даст нам сыграть хорошо, но не сумели адаптироваться и были наказаны. В Турине будет непросто. Нам надо будет провести великий матч, но я по-прежнему уверен.

Второй тайм получился ужасным, потому что мы допустили ошибку, когда позволили сопернику втянуть себя в его игру. «Атлетико» очень хорошо умеет делать так, что игра протекает без ударов по воротам. Сейчас у нас будет шанс всё изменить, и мы должны сохранять веру.

Мы не потеряли шансов после домашнего поражения 0:3 от «Реала» в прошлом сезоне, сохраняем шансы и сейчас. Надо как можно быстрее забыть это поражение и постараться сыграть в Турине лучше, потому что в матчах с такой командой как «Атлетико» любой неточный пас приводит к проблемам», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.