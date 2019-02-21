Жест Роналду в стиле Жозе и спорный VAR. Лучшие фото победы «Атлетико» над «Юве»

20 февраля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» одержало победу над «Ювентусом» со счётом 2:0.



Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель. Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин. Марио Манджукич неудачно выбил мяч, Годин пробил с острого угла, а мяч от корпуса Криштиану Роналду влетел в ворота «Ювентуса».

Ранее в составе «Атлетико» забил и Альваро Мората, но взятие ворот было отменено.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.

Лучшие кадры с матча «Атлетико» — «Ювентус» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.