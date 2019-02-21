Симеоне: «Атлетико» противостоит великая команда, шансы по-прежнему равны

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:0).

«С возвращением на поле таких важных игроков, как Коке и Диего Коста, мы смогли сыграть в умный футбол против очень сильной команды. Знали, что необходимо использовать все свои моменты, и в итоге добились очень ценного результата.

Понимаем, что в Турине будет несладко, не сомневаюсь, что нам придётся много терпеть. Но другого способа добиться результата я не вижу.

Это мои парни. Есть много трофеев, которые можно выиграть, но ты запоминаешь вот такие моменты демонстрации бойцовского духа. Лучшее что может случиться со спортсменом — оказаться в команде, которая знает, как биться и сражаться словно братья.

Сегодня мы были по-настоящему сильны. Перевели игру в нужное нам русло. Чувствовали себя комфортно, создавали моменты и в итоге забили голы, которые принесли нам победу над очень и очень мощным соперником.

Команда здорово отреагировала на поддержку трибун. Как по мне, шансы команд по-прежнему примерно равны. Мы ещё ничего не выиграли. Нам противостоит великая команда», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.