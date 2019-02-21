Айю: в составе «Зенита» много хороших игроков, «Фенербахче» ждёт непростой матч

Нападающий «Фенербахче» Андре Айю поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с петербургским «Зенитом».

«Нас ждёт непростой матч, к которому нужно хорошо подготовиться. В составе «Зенита» очень много хороших игроков. Могу выделить нападающего Артёма Дзюбу, отличного полузащитника Вильмара Барриоса и надёжного защитника Ярослава Ракицкого. В целом команда обладает сильным составом. Однако, надеюсь, мы сыграем не хуже, чем в первом матче, и добьёмся нашей цели», — приводят слова Айю «Известия».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче» состоится сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге.

Напомним, в первом матче победу одержала турецкая команда со счётом 1:0.