Б. Игнатьев: «Зениту» по силам пройти «Фенербахче»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче».

В ответной встрече «Зениту» из-за травм не смогут помочь: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Клаудио Маркизио и Кристиан Нобоа.

«Без группы травмированных игроков «Зениту», конечно, будет непросто. Эти футболисты входят в разряд тех, кто определяет игру команды. Однако считаю, что питерцам по силам пройти «Фенербахче» и без них. Турки не показали ничего особенного в первом матче, кроме лучшей физической готовности, ведь их чемпионат в самом разгаре. У «Зенита» было достаточно времени, чтобы переосмыслить свои ошибки и хорошо подготовиться к ответной игре», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче» состоится сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге.