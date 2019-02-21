Облак: 2:0 — солидное преимущество, но задача для «Атлетико» ещё не решена

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«2:0 — солидное преимущество, но к ответному матчу надо подходить так, будто счёт 0:0, потому что «Ювентус» — невероятная команда.

Результат хороший, но задача ещё не решена. Все здорово оборонялись. Сделали то, о чем договаривались в раздевалке. Выполнили установку и по этой причине создали немало голевых моментов», — приводит слова Облака пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — 23:00 мск.