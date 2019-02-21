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Кирьяков: игра «Краснодара» на своём поле с «Байером» неприятно удивила

Кирьяков: игра «Краснодара» на своём поле с «Байером» неприятно удивила
Футбол / Лига Европы

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Байером» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 21 февраля. В первой встрече в Краснодаре команды разошлись миром — 0:0.

«Игра «Краснодара» на своём поле неприятно удивила. Обычно «горожане» дома всегда имеют преимущество, контролируют темп матча, а с «Байером» всё было наоборот. Кубанский клуб создал несколько хороших моментов, но большую часть матча доминировали немцы. Думаю, ответная игра пройдёт по схожему сценарию. «Байер» — хорошая команда среднего европейского уровня, но это не «Бавария» и не «Боруссия», так что шансы есть», — цитируют Кирьякова «Известия».

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