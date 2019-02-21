Зане: мне было немного грустно за «Шальке-04»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане прокомментировал победу над «Шальке-04» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий хавбек отметился голом, сравняв счёт на 85-й минуте. Ранее он выступал за команду из Гельзенкирхена.

«Мне было немного грустно за «Шальке», потому что местная атмосфера была удивительна, как и всегда. «Шальке» очень хорошо провёл матч. То, каким образом они оборонялись, усложнило нам задачу. В итоге мы это сделали, забили три мяча на выезде. Это самое главное.

Вы могли наблюдать, что мы играли с большим желанием, не опускали руки. Никогда не хотим прекращать борьбу», — цитирует немецкого полузащитника Goal.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.