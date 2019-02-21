Тебас: Месси – икона Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил исключительную важность аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси для чемпионата Испании.

«Месси является частью «Барселоны» и продолжает выступать за эту команду. Мы считаем его частью Ла Лиги. Лионель превосходит обычных футболистов. Он – икона и наиболее значимый футболист, который когда-либо проходил через наш чемпионат. Месси на голову выше остальных игроков», — цитирует Тебаса Marca.

Месси выступает в составе основной команды «Барселоны» с 2003 года. Также 31-летний форвард является игроком национальной команды Аргентины, в составе которой выиграл Олимпиаду в Пекине. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 22 матчах за каталонскую команду, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.