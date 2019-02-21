«Реал» близок к решению продать летом Бэйла

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл летом, вероятно, покинет команду. Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба близко к решению продать валлийского футболиста, который стал проигрывать конкуренцию Винисиусу Жуниору и Лукасу Васкесу.



Отмечается, что в «Реале» разочарованы в игре Бэйла, который был готов уйти по окончании прошлого сезона, но тогда в клубе уговорили форварда остаться в команде.



К игроку проявляют интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того, возможен вариант с возвращением Бэйла в «Тоттенхэм Хотспур». Валлиец также может стать частью возможной сделки «Реала», который заинтересован в приобретении Кристиана Эриксена или Эдена Азара.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» во время летнего трансферного окна 2013 года. Мадридцы заплатили за форварда € 101 млн.