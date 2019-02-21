Агент Сантоса: ЦСКА хочет оформить трансфер в течение суток

Фабиано Фарах, агент полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, поделился подробностями о скором переходе футболиста в ЦСКА.



«ЦСКА хочет окончательно оформить трансфер в течение суток. Они рассчитывают задействовать его в следующей Лиге чемпионов и поэтому хотят, чтобы игрок прибыл как можно скорее, чтобы хватило времени на подготовку», — цитирует Фараха Globo Esporte.



Также издание утверждает, что сумма трансфера Сантоса составит € 2,5 млн, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о € 5 млн. Ожидается, что официально о переходе хавбека в ЦСКА будет объявлено сегодня, 21 февраля.



Ранее сообщалось, что Сантос привлёк внимание ЦСКА игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior, где отметился 5 голами в 9 матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на счету 19-летнего хавбека два выхода на замену.

Источник: ЦСКА приобрёл Лукаса Сантоса за € 5 млн