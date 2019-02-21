Чорлука: лучший футболист в мире — Месси, но Модрич заслужил «Золотой мяч»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука выразил мнение, что его партнёр по сборной Хорватии полузащитник «Реала» Лука Модрич заслуженно получил «Золотой мяч» по итогам 2018 года.



«Является ли Модрич лучшим игроком в истории Хорватии? Три Лиги чемпионов подряд, четыре Кубка чемпионов всего – о чём говорить?! Титулы в Испании. The Best! Для меня, конечно, он заслужил «Золотой мяч». Шикарный сезон, лучший игрок чемпионата мира – 2018.



Конечно, лучший футболист в мире — это Месси. Всегда будет. Ему «Золотой мяч» можно давать каждый год. Но в прошедшем году он не был на том уровне, как раньше. И все сразу: «Мы ожидали большего от него». Это Месси! Какого большего ты от него ждал?! Лучший игрок в истории футбола! Но иногда награды надо давать другим. И Лука заслужил «Золотой мяч». Люди из футбола увидели, что есть другие игроки, а не только Роналду или Месси», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

Чорлука: медовый месяц я провел в Баковке с Палычем Хорватский защитник троллит одноклубников и вспоминает лучший год своей жизни.