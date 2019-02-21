Бекао — о Гончаренко: Михалыч особенный тренер и замечательный человек

Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился мнением о главном тренере московского клуба Викторе Гончаренко.

«Михалыч – особенный тренер и замечательный человек. Когда я только приехал в ЦСКА, он первым встретил меня у дверей отеля с распростёртыми объятиями, собрал всех ребят и сказал: „Родриго, это твои партнёры, здесь все и всегда будут в твоём распоряжении, любой партнёр окажет необходимую помощь“. Он очень хорошо меня принял, как и вся команда. Постоянно помогает мне, подсказывает. Рядом с ним я очень вырос, как профессионал, и этот процесс продолжается.



Михалыч постоянно мне что-то говорит, подбадривает, достаёт меня в хорошем смысле. Но я, конечно же, понимаю, что это всё идёт мне во благо, только на пользу. Я бесконечно благодарен нашему главному тренеру за то, что он делает из меня профессионала. С его помощью я становлюсь сильнее. Ещё раз скажу, я никогда не забуду момент первой встречи, когда я только перешёл в ЦСКА. Ко мне отнеслись с такой теплотой и любовью, что я сразу почувствовал, будто попал в родной дом», — цитирует Бекао Bobsoccer.