Роналду — о противостоянии с «Атлетико»: давайте просто верить

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в своём «инстаграме» поделился мнением о противостоянии с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения в первом матче со счётом 0:2.



«Это был тяжёлый вечер. Теперь давайте просто верить», — говорится в сообщении Роналду.

Первый матч «Атлетико» с «Ювентусом» состоялся накануне, 20 февраля. Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте благодаря точному удару защитника Хосе Марии Хименеса. Второй мяч хозяева забили уже через пять минут: после подачи со штрафного отличился ещё один уругвайский игрок «матрасников» Диего Годин.



Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.