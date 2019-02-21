Агент Кулибали — об интересе «Ювентуса»: не думаю, что Калиду предаст «Наполи»

Бруно Сатин, агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны туринского «Ювентуса».



«Кулибали в «Ювентусе»? Он слишком тесно связан с «Наполи», клубом и городом. Не думаю, что он когда-нибудь сможет их предать и перейти в «Ювентус», но давайте не забывать, что мы говорим о профессиональных футболистах. Если у игрока появляется возможность выступать в решающих стадиях самых важных турниров, он выслушивает предложение. Хотя, повторюсь, он очень хорошо относится к «Наполи», — цитирует Сатина Mirror со ссылкой на Radio Kiss Kiss.



Ранее сообщалось, что интерес к Кулибали также проявляет «Манчестер Юнайтед». Более того, по информации СМИ, английский клуб готов потратить на покупку 27-летнего сенегальца около € 103 млн.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Наполи» £ 90 млн за Кулибали