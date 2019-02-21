Боярский: «Эхо Москвы» будет болеть за турок, так что «Зениту» надо побеждать

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от ответного матча петербургской команды с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.



«Перед матчем с «Фенербахче» у меня довольно оптимистичные ожидания, однако это ничего не значит. «Зениту» нужно обязательно победить, это должен быть матч-реванш. Если мы проиграем – будет беда! На сегодняшний день турецкая команда сильнее, это было видно по первому матчу, где у нас не получилось ничего.



«Зенит» – непредсказуемая команда, от неё можно всего ожидать. Мастерства в игре у ребят не прибавится, новые игроки тоже не приедут, а вот если команду удастся мобилизовать, придать позитивный, даже яростный настрой, тогда у «Зенита» появится шанс. «Эхо Москвы» оскорбило команду, они в любом случае будут болеть за турок, так что нашим футболистам нужно доказать свою состоятельность домашней победой, «Зенит» должен идти до конца. «Всё или ничего» – на поле нужно выйти именно с таким девизом», – сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

Ведущий «Эха Москвы» извинился за оскорбления в адрес «Зенита» и уволился