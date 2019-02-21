Венгер провёл тайную встречу с президентом «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провёл тайную встречу с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером. Как сообщает L'Equipe, встреча состоялась в Дохе — Аль-Хелаифи принял французского специалиста в своём личном боксе во время теннисного турнира.

Детали беседы между сторонами пока не ясны, однако встреча породила слухи, что Аль-Хелаифи, возможно, готов внести изменения в тренерский штаб «ПСЖ». Отмечается, что нынешний наставник парижской команды Томас Тухель имеет всё более напряжённые отношения со спортивным директором клуба Антеро Энрике.

При этом «ПСЖ» единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:0).