Черышев: если «Валенсии» будет нужно, готов снова сыграть на позиции нападающего

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал информацию о намерении клуба выкупить права на него у «Вильярреала», а также поделился мыслями о скором возвращении в строй травмированного хавбека Гонсалу Гуэдеша.



«Я ничего не знаю об этом, но могу сказать, что сейчас я счастлив. Мы будем думать об этом в конце сезона, потому что сейчас всё внимание должно быть на предстоящих важных матчах.



Что касается возвращения Гуэдеша, здоровая конкуренция полезна для всех футболистов и для команды в целом. И он, и я можем играть на разных позициях. Самое главное – польза для команды. За свою карьеру мне приходилось играть на разных позициях, но в детстве я часто выходил на позиции нападающего. В «Вильярреале» я также много играл в атаке. Чувствую себя на этой позиции комфортно, и если команде будет нужна помощь, я с удовольствием сыграю там снова», — цитирует Черышева Mundo Deportivo.

«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала» по окончании сезона