Хамес: в Мадриде у меня есть всё, например дом и люди, которые меня любят

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес намекнул, что целесообразнее всего для его карьеры будет вернуться в «Реал», который владеет правами на игрока. В составе мюнхенской команды колумбийский футболист выступает на правах аренды.

«В Мадриде у меня есть всё, например дом и люди, которые меня любят. Нам нужно будет посмотреть, что произойдёт, но на данный момент у меня есть контракт с мюнхенской „Баварией“. Я просто хочу закончить сезон, и мы посмотрим, что произойдёт. Я поддерживаю связь с некоторыми игроками «Реала», — цитирует хавбека Mirror.

Хамес с лета 2017 года выступает за «Баварию» на правах аренды. Летом 2019 года мюнхенский клуб имеет право выкупить трансфер футболиста за € 42 млн.



Ранее сообщалось, что у колумбийца есть проблемы в отношениях с главным тренером «Баварии» Нико Ковачем.