Марсьяль извинился перед своей семьёй

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль публично извинился перед своей невестой Мелани да Круз и другими членами своей семьи, опубликовав сообщение в социальной сети.



Форвард манкунианцев не объяснил, за что именно он приносит извинения. При этом в СМИ появились предположения, что это может связано с недавними слухами о том, что он изменил своей беременной подруге с французской моделью Маликой Семичи во время посещения ночного клуба во Франции.



«Я хотел бы принести извинения своим родственникам, прекрасной семье и особенно своей невесте за тот вред, который я им причинил в последние месяцы. Я совершил ошибки, о которых очень жалею, и обещаю, что подобное уже не повторится», — написал француз в «Инстаграме».

Марсьяль и Лингард пропустят 2-3 недели из-за травм, полученных в матче с «ПСЖ»