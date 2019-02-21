Годин и Стерлинг — в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В последние два дня, 19 и 20 февраля, состоялись четыре матча первого раунда 1/8 финала турнира.



В числе претендентов на награду оказались полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара, защитник «Лиона» Джейсон Денайер, хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и защитник «Атлетико» Диего Годин. В голосовании смогут принять участие интернет-пользователи.



Напомним, на этой неделе состоялись матчи «Ливерпуль» – «Бавария» (0:0), «Лион» – «Барселона» (0:0), «Атлетико» – «Ювентус» (2:0) и «Шальке-04» – «Манчестер Сити» (2:3). С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».