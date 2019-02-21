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Неймар продолжит восстанавливаться от травмы в Бразилии

Неймар продолжит восстанавливаться от травмы в Бразилии
Футбол / Франция

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, который восстанавливается от травмы пятой плюсневой кости, отправится в Бразилию для 10-дневной поездки, где продолжит восстанавливаться от полученного повреждения. Как сообщает официальный сайт французского клуба, форвард «ПСЖ» в сопровождении клубных врачей будет проходить специальный курс лечения.

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Аналогичную травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. Бразилец уже пропустил первый матч «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) и также не поможет команде в ответной встрече.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Неймар рассчитывает восстановиться к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов
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