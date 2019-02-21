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«ПСЖ» объявил о расторжении контракта с Лассана Диарра

«ПСЖ» объявил о расторжении контракта с Лассана Диарра
Футбол / Франция

«Пари Сен-Жермен» в своём официальном «твиттере» объявил о расторжении соглашения с полузащитником Лассана Диарра.

Контракт французского футболиста с парижским клубом был рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось, что Диарра должен в ближайшее время объявить о завершении профессиональной карьеры. Футболист намерен заняться инвестициями в личные проекты и прежде всего в свой энергетический напиток Heroic Sport.

33-летний Диарра перешёл в «ПСЖ» прошлой зимой из «Аль-Джазиры» на правах свободного агента. Ранее он играл за «Гавр», «Челси», «Арсенал», «Портсмут», «Реал», «Анжи», «Локомотив» и «Марсель». Лассана является чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубков Англии (дважды), Испании и Франции. За сборную Франции сыграл 34 матча.

Диарра хочет войти в тренерский штаб «ПСЖ»
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