«ПСЖ» объявил о расторжении контракта с Лассана Диарра

«Пари Сен-Жермен» в своём официальном «твиттере» объявил о расторжении соглашения с полузащитником Лассана Диарра.



Контракт французского футболиста с парижским клубом был рассчитан до лета этого года.



Ранее сообщалось, что Диарра должен в ближайшее время объявить о завершении профессиональной карьеры. Футболист намерен заняться инвестициями в личные проекты и прежде всего в свой энергетический напиток Heroic Sport.



33-летний Диарра перешёл в «ПСЖ» прошлой зимой из «Аль-Джазиры» на правах свободного агента. Ранее он играл за «Гавр», «Челси», «Арсенал», «Портсмут», «Реал», «Анжи», «Локомотив» и «Марсель». Лассана является чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубков Англии (дважды), Испании и Франции. За сборную Франции сыграл 34 матча.

Диарра хочет войти в тренерский штаб «ПСЖ»