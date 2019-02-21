Мбаппе — второй после Месси игрок из топ-5 лиг, забивший 20 голов в этом сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе достиг отметки в 20 голов в нынешнем сезоне Лиги 1, отличившись в матче 25-го тура первенства с «Сент-Этьеном» (1:0).



Таким образом, 20-летний форвард стал вторым футболистом в этом сезоне, которому удалось достичь данного показателя. Раньше него это сделал только нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого к настоящему моменту уже 22 гола в чемпионате Испании.



Ближайшим преследователем Мбаппе и Месси в пяти ведущих лигах является форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого в данный момент 19 мячей.



Следом в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в нынешнем сезоне числятся Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кшиштоф Пёнтек («Милан»). На счету всех этих игроков 17 голов.



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