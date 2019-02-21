Задай вопрос Гаиске Мендьете!

Бывший футболист сборной Испании Гаиска Мендьета, известный по выступлениям за «Валенсию» и «Лацио», станет очередным гостем «Чемпионата».



У читателей «Чемпионата» есть уникальная возможность прислать свои вопросы экс-полузащитнику на электронный адрес champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.



Мендьета начал карьеру в 1991 году в составе «Кастельона», а спустя год оказался в «Валенсии», где провёл последующие девять лет. В 2001 году хавбек перебрался в «Лацио». За время в римском клубе Гаиска успел поиграть на правах аренды за «Барселону» и «Мидлсбро», а в 2004 году перешёл в английскую команду на постоянной основе. В 2008 году Мендьета завершил карьеру. С 1999 по 2002 год игрок вызывался в сборную Испании.