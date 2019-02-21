Де Йонг: «Барселона» — команда моей мечты

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который подписал контракт с «Барселоной», назвал сине-гранатовых командой своей мечты. Напомним, что 21-летний хавбек перейдёт в каталонский клуб следующим летом. Сумма трансфера составит € 75 млн, и она может увеличиться ещё на 11 млн на счёт бонусов.

«Это был очень волнующий момент, когда я принял решение, я отпраздновал его со своей семьёй. „Барселона“ и „Аякс“ похожи, оба клуба хотят играть в хороший футбол, у них большой контроль мяча. Я всегда хотел играть в „Барселоне“, ещё с детства. Мне нравятся игроки, мне нравится стиль. „Барса“ — команда моей мечты. Я знаю, что у Голландии и „Барселоны“ прочная связь благодаря Йохану Кройффу, я надеюсь сделать там важные вещи», — сказал де Йонг в интервью клубному телевидению.