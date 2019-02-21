«Уфа» уступила «Эльче» в товарищеском матче

«Уфа» потерпела поражение в товарищеском матче с «Эльче». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанской команды.



В настоящий момент футболисты уфимского клуба находятся в Испании, где проводят сбор в преддверии второй половины нынешнего сезона.



«Уфа» после 17 туров располагается в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16 очками в активе. Ниже уфимцев находятся лишь махачкалинский «Анжи» (15) и красноярский «Енисей» (10).



В первом матче после зимнего перерыва «Уфе» предстоит встретиться с московским «Динамо». Игра 18-го тура чемпионата России состоится 3 марта на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Динамо» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 20 очками на счету.

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