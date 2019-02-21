Состав «Томи» пополнился четырьмя игроками из системы «Зенита»

Между «Томью» и «Зенитом» достигнута договорённость по поводу четырёх футболистов из резерва петербургского клуба, выступавших за дублирующий состав и «Зенит-2». Защитники Даниил Пенчиков, Василий Запрягаев, Никита Каккоев и полузащитник Иван Андреев будут выступать за томскую команду в весенней части сезона. С Пенчиковым подписан контракт на полтора года, с остальными – до конца сезона, сообщает пресс-служба «Томи».



Все они вместе с новобранцами – голкиперами Олегом Смирновым и Иваном Сальниковым, защитниками Исмаилом Эдиевым и Романом Бугаевым, полузащитником Максимом Андреевым, нападающими Алексеем Гасилиным и Исламнуром Абдулавовым – будут включены в заявку «Томи» на сезон в Футбольную национальную лигу.