Аленичев: для «Енисея» ещё не всё потеряно, верю, что ребята сотворят чудо

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил работу команды на сборах, а также поделился мыслями о её турнирном положении в Российской Премьер-Лиги.



«Сборы прошли, на мой взгляд, очень плодотворно. Важно, что удалось избежать травм. Отсутствие поражений на сборах даже немного беспокоит. В таких ситуациях у футболистов может появиться самоуспокоенность. Моя задача – за оставшиеся дни привести ребят в чувство и донести до них, что в чемпионате лёгких игр не будет.



Хотя у нас тяжёлое положение в турнирной таблице, считаю, что не всё потеряно. Новички добавят нам скорости и мощи. Хотелось бы, чтобы в каждой из 13 тяжелейших игр, которые нас ждут, команда набирала очки. Если нам это удастся, сможем поправить своё турнирное положение, хотя будет непросто. Но я верю в своих ребят. Верю в то, что они могут сотворить чудо», — сказал Аленичев в ролике на канале «Енисея» в YouTube.



«Енисей» после 17 туров занимает последнее, 16-е, место в таблице РПЛ с 10 очками в активе.

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