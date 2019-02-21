Президент «Атлетико» — о жесте Роналду: он выиграл три Лиги чемпионов, а не пять

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



В ходе встречи, завершившейся победой «матрасников» со счётом 2:0, португальский футболист показывал соперникам и трибунам пять пальцев, символизирующих пять побед в Лиге чемпионов, которые есть в его активе. После встречи Роналду также напомнил, что «Атлетико» ни разу в своей истории не завоёвывал главный еврокубок.



«Криштиану не выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Он сделал это трижды. В двух финалах с нами он не побеждал», — цитирует Сересо Sport.es со ссылкой на Radio CRC.



Напомним, в составе «Реала» Роналду дважды побеждал «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Также португалец ещё дважды побеждал в турнире со «сливочными» и один раз – с «Манчестер Юнайтед».

Роналду: я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль