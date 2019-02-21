Тихонов — о зимних матчах: управлять погодой может только «Зенит»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от ответных матчей «Зенита» и «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.



«Буду болеть за обе команды. И тем и другим будет очень тяжело. Наверное, «Краснодару» будет даже тяжелее. Хоть они и выглядели здорово в первой игре, их соперник сейчас на ходу.



Вспомните – при системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. Сейчас перешли на другую систему, и результаты другие. Хотя погода вроде бы не изменилась — еврокубки играют в те даты, что и раньше.



Зимой играть холодно, но что тут поделаешь? Мы же не можем погодой управлять. «Зенит» только может погодой управлять, потому что у них такой стадион — зима, а люди сидят в кофточках. Надо строить такие арены», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Матчи «Зенит» – «Фенербахче» и «Байер» – «Краснодар» состоятся сегодня, 21 февраля. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».

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