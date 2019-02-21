Президент «Атлетико» — о жесте Симеоне: такое происходит в момент напряжения

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал жест главного тренера команды Диего Симеоне во время празднования гола в ворота «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Симеоне после гола схватился за брюки в области паха.

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«Я не придаю значения подобным вещам. Понимаю, что всё это происходит в момент большого напряжения. Поэтому нет смысла относиться к подобным вещам серьёзно. В то же время мы должны выразить полную поддержку тренеру.

Матч получился великолепным, хотя хотелось победить с более крупным счётом. Футболисты «Атлетико» мечтают о том, чтобы выйти в финал, но дорога очень длинная. Будем работать ради этого», — приводит слова Сересо Sport.es.