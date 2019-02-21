Ван Дейк: хочу стать легендой «Ливерпуля», у нас фантастическая команда

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о целях и амбициях, которые ставит в английском клубе.

«Хотелось бы стать легендой «Ливерпуля», чтобы меня здесь запомнили. Хочу добиться больших достижений, у нас фантастическая команда, которой это по силам.

Понимаю, что клуб пошёл на большие траты, чтобы подписать меня. Хочу теперь отплатить тем же, отдавать всего себя этому клубу. Здесь тебе всегда рады, чувствуешь себя частью семьи. Это было одной из причин, почему я хотел играть за «Ливерпуль», — приводит слова ван Дейка BBC.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ведёт борьбу за победу в английской Премьер-лиге, соперничая с «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф англичанам досталась «Бавария». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.