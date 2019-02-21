Почеттино: Кейн — зверь, он делает всё возможное, чтобы вернуться на поле

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино допустил, что форвард Гарри Кейн поможет команде в выездном матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который состоится 23 февраля.

В середине января Кейн получил повреждение связок левой лодыжки. Ожидалось, что игрок завершит восстановление не раньше начала марта.

«Гарри чувствует себя хорошо. Думаю, нам нужно оценить его на завтрашней тренировке, а затем уже принять решение. Я доволен им. Возможно, он сыграет в субботу. Вряд ли Кейн опережает график восстановления, но все знают, что он зверь. Он хочет вернуться на поле как можно раньше и делает для этого всё возможное», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«Тоттенхэм», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.