Коке: жест Роналду? Можно только поздравить его с победами в Лиге чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Во время матча поднял вверх ладонь с вытянутыми вперёд пальцами. После матча он напомнил болельщикам и журналистам, что выигрывал Лигу чемпионов пять раз, а «Атлетико» — ни разу.

«Я не видел ничего такого на поле. Может, он кого-то приветствовал? Пять побед в Лиге чемпионов? Можно только поздравить его с этим. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Коке Goal.com.

Оба мяча «Атлетико» забил во втором тайме. Результативные удары на счету Хосе Марии Хименеса и Диего Година. Ответный матч «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта в Турине.