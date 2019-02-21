Тихонов назвал трёх основных фаворитов Кубка Легенд

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов назвал три команды, которые считает главными фаворитами предстоящего Кубка Легенд.

«Россия, Португалия и Испания — думаю, между этими командами будет основная борьба. С некоторыми соперниками мы уже пересекались в Калининграде и играли между собой. Например, Нуну Гомеш — очень сильный футболист.

Рад вернуться в этот турнир и снова выйти на поле со своими друзьями. В мои годы на поле не было грязи: был настоящий мужской футбол. Но несмотря на то, что это товарищеский турнир, проигрывать не хочет никто», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Кубок Легенд пройдёт в Москве на МСА «Лужники» 23 и 24 февраля. Сборная России является 10-кратным победителем турнира.