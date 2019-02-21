Энди Коул: боссы «МЮ» должны сделать Сульшера постоянным тренером команды

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что Уле-Гуннар Сульшер должен стать главным тренером «красных дьяволов» на постоянной основе.

«Результаты «МЮ» стали лучше не только из-за изменения настроения в команде. То, что сделал Сульшер, вдохновило не только игроков, но и весь футбольный клуб. «Юнайтед» сейчас играет так, как должен играть «Юнайтед», — забивает голы, показывает привлекательный футбол.

После поражения в матче с «ПСЖ» к Уле-Гуннару появились вопросы, но он на всё ответил уверенной победой в игре с «Челси». Не вижу ни одной причины, почему руководство не должно дать ему должность постоянного главного тренера команды», — сказал Коул в эфире телеканала beIN Sports.

Сульшер возглавил «МЮ» после увольнения Жозе Моуринью в середине декабря 2018 года.