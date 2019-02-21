Клопп: Сульшер делает блестящую работу в «МЮ», он может тренировать топ-клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии выездного матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о наставнике «красных дьяволов» Уле-Гуннаре Сульшере.

«Я сам являюсь тренером и знаю, что мы не волшебники. Мы не можем сделать кого-то лучше, просто сказав: «Знаю, что ты сейчас не в порядке, но я всё исправлю». Мы окружены хорошими игроками.

Уле-Гуннар делает блестящую работу. Главная задача тренера — раскрыть потенциал команды и улучшить качество её игры. Именно это и сделал Сульшер. Он показал, что может тренировать топ-клуб», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 24 февраля и начнётся в 17:05 мск.